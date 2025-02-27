John Revill[チューリヒ ２７日 ロイター] - スイス経済省経済事務局（ＳＥＣＯ）が２７日発表した２０２４年第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）はスポーツイベント調整後で前期比０．５％増だった。医薬品部門が好調だったが、他の部門は低迷した。第３・四半期の０．２％増から加速した。ロイターがまとめた市場予想は０．２％増だった。スイスには国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）など国際スポーツ組織の本部があり、こうした