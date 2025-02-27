女優の長澤まさみが27日、都内で行われたSHISEIDO新アルティミューン発表会に出席。美容で大切にしていることなどを明かした。【写真】長澤まさみ、オフショルのブラックコーデがかっこよすぎ！資生堂は、世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」から、30年以上にわたる独自研究を背景に、スキンケアの新時代を切り拓く次世代美容液「アルティミューン パワライジング セラム」を、3月1日より発売。SHISEIDOのブランド