別々のクラブを応援する夫婦を「他サポ夫婦」と呼びます。いろいろな、じつにいろいろな「あるある」があるようでして...。そんな他サポ夫婦の日常をお知らせします。─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─夫婦で応援するクラブが違うといろいろある。千田純生先生(@chidajunsei3163 )の連載『他サポ夫婦』第203話です。現地に応援へに行けない時にチームが負けた場合「自分が行かなかったから」と思うのがサポーターというもの