元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が２７日までに自身のＳＮＳを更新。近影を投稿した。インスタグラムで「春の訪れを待ちわびる頃となりました」と切り出し「この日はお部屋の窓から雪が降る冬の風景が見え、心が躍り、朝一番で露天風呂へ。温かいコーヒーを堪能し、ポカポカの旅を楽しみました」とフチの太い眼鏡をかけ、マグカップを持った姿を披露した。最後には「寒過ぎてカキ氷は断念！」とつづり、休日を楽