リーグ戦３連勝を狙う鹿島は２７日、ホーム戦連続無敗のＪリーグタイ記録が懸かるＦＣ東京戦（３月１日・カシマ）に向け、鹿嶋市内で調整を行った。＊＊＊鹿島はこの試合で勝つか引き分けると、過去に３クラブがマークした２５戦無敗（０５〜０７年浦和、０６〜０７年Ｇ大阪、２０〜２２年川崎）のＪリーグ記録に並ぶことになる。しかし「無敗」と言えば聞こえはいいが、ここまでの２４試合のうち、１１試合が引き分