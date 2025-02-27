ASTROSQUAREは、超小型LED懐中電灯「VTIGER K1」をMakuakeで先行販売しています。プロジェクト期間は4月27日まで。   記事のポイント 一見、懐中電灯とは思えないデザインです。60分の充電（USB-C）で最大10.5時間使えるので、荷物の中に忍ばせておくと便利でしょう。非常に軽いので、持っていることを忘れないようにご注意を！   VTIGER K1の強みはサイズ、軽さ、そして照射力です。一般的な懐中電灯の明るさが30〜100