昨年12月に亡くなったに77歳で亡くなったフリーアナウンサー・小倉智昭さんの四十九日法要が、近親者のみで執り行われた。所属事務所が27日、公式サイトで発表した。【写真】『LIVE SDD 2023』森高千里が美脚あらわに熱唱小倉智昭さんメッセージも公式サイトでは「令和6年12月9日に永眠致しましたキャスター小倉智昭の四十九日法要が、近親者のみで無事に執り行われましたことをご報告申し上げます」とし、「多くの皆様から