俳優のロバート・パティンソンが映画「ブレイブ＆ボールド」に出演する可能性は「非常に低い」という。 【写真】「THE BATMAN2」には出演する予定 2022年に公開されたマット・リーヴス監督の「THE BATMAN-ザ・バットマン-」でバットマン／ブルース・ウェイン役を演じたロバートだが、DCスタジオのジェームズ・ガンCEOは、バットマンとロビンの関係を描く「ブレイブ＆ボールド」で