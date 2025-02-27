東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催！「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場☆今回は、そんな｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣期間中に「センターストリート・コーヒーハウス」で提供され