将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）への挑戦者を決める第83期順位戦A級最終一斉対局が2月27日、静岡市内の「浮月楼」で行われている。現地の大盤解説会には、藤井名人が登場。解説の合間には、トップ棋士たちがしばしば行う“棋譜用紙を確認する理由”について言及。意外な理由を藤井名人自ら語った。【映像】意外な理由を答える藤井名人の表情自身への挑戦者を決める、A級リーグ最終一斉対決の大