アメリカ・カリフォルニア州で開催中の女子サッカー国際親善大会「シービリーブスカップ」。日本代表なでしこジャパンは、日本時間27日、最終戦でパリオリンピック™金メダルのアメリカと対戦、2ー1でアメリカに勝利し、大会初優勝を果たした。昨年12月に就任した、なでしこ初の外国人指揮官、ニールセン新監督（53）の初陣となった今大会。2連勝で首位に立っている日本は、最終戦で開催国のアメリカと激突した。共に勝ち点6