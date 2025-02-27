【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル松坡警察署は２７日、ＢＴＳ（防弾少年団）のＪＩＮ（ジン）さんとファン約１０００人が「ハグ」をするイベントで、５０代の日本人の女がＪＩＮさんの頬に許可なくキスするなどセクハラ行為をしたとして、この女に出頭を要請するなど捜査に着手したと発表した。兵役を終えて除隊したＪＩＮさんは除隊翌日の昨年６月１３日、ソウルの蚕室室内体育館（松坡区）で同イベントを開催。女はこのイベ