【2025 SheBelieves Cup】アメリカ女子代表 1−2 日本女子代表（日本時間2月27日／スナップドラゴン・スタジアム）【映像】アメリカ唖然…長谷川唯の天才的「逆足ベルベットパス」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、相手守備陣を切り裂くスルーパスで電光石火の先制点をアシスト。ワールドクラスのパスにファンが惚れ惚れした。なでしこジャパンは日本時間2月27日、「2025 SheBelieves Cup」（アメリカ