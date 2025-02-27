囲碁の第49期棋聖戦7番勝負第5局で井山裕太三冠を破り、対局を振り返る一力遼棋聖＝27日午後、千葉県勝浦市囲碁の第49期棋聖戦7番勝負の第5局は26、27の両日、千葉県勝浦市で打たれ、一力遼棋聖（27）＝名人・天元・本因坊との四冠＝が293手で挑戦者の井山裕太三冠（35）＝王座・碁聖・十段＝に黒番1目半勝ちし、対戦成績を2勝3敗とした。第6局は3月6、7日に神奈川県箱根町で行われる。