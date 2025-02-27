プロ野球を統括する日本野球機構（NPB）は27日、オリックスの山岡泰輔投手のオンラインカジノ利用が発覚したことを受けた12球団の調査で、7球団計14人の利用が新たに判明したと発表した。利用者の名前は公表しなかった。