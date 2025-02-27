27日午後に開かれた定例の取締役会の終了後、フジテレビの清水賢治社長と親会社のフジ・メディア・ホールディングスの金光修社長が記者団の取材に応じました。フジテレビ・清水賢治社長：現在、第三者委員会において調査が進められておりますが、弊社は被害を申告したご本人から相談を受けていたにもかかわらず、会社として適切な対応を取ることができなかったと認識しております。その結果、ご本人に多大なるご心労・ご負担をおか