朝比奈彩さんが東原亜希さんYouTubeチャンネルに投稿された『東原亜希・朝比奈彩のバッグの中身！お財布、ポーチ、最近のお気に入りなど、リアルな愛用品たちをご紹介 【What's in my bag】』の動画に登場。お二人でバッグの中身を紹介してくれました！中には持ち歩きコスメも。【関連記事】朝比奈彩「すっごい綺麗な色」発色に大興奮したベージュ系リップ■リップカラー動画内に登場したのはこちら！DIOR/ルージュ ディオール サ