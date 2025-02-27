東京・文京区の文房具店から1本3500円以上する高級ボールペンなど20本以上を盗んだとして逮捕された女性について、東京地検は不起訴処分としました。20代の女性は去年2月、文京区春日の文房具店で1本3500円以上する高級ボールペンなど26本、販売価格8万2170円を盗んだ疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、女性はボールペンを大量に買い物かごに入れると、かごごと持ち去っていました。盗んだ商品は通販サイトで販売