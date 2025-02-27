フジ・メディア・ホールディングスの日枝取締役相談役は、経営課題全般や、取締役の選任などについて助言する経営諮問委員会の委員を辞任しました。フジ・メディア・ホールディングスの金光社長は、取締役会のあと会見し、日枝取締役相談役が「経営諮問委員会」の委員を27日付で辞任したことを明らかにしました。フジ・メディア・HD金光修社長「常に組織というのはその時に応じた形で良い形に選任されるべきだと思いますので、（