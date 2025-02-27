埼玉県内でひったくり事件が相次いでいます。■3日間で12件ひったくり続発24日夜、さいたま市見沼区で撮影された防犯カメラの映像を見ると…。駐車場の前を逆走する1台のバイク。その後ろから自転車が追い掛けているように見えます。警察によりますと、被害に遭ったのは14歳の少年で、バイクに乗った2人組にリュックサックを盗まれたということです。被害者が追い掛けると2人組はリュックの中身を見ていて、近付くとリュ