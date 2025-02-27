INTO U（イントゥユー）が、看板アイテム “泥リップ”より、ひと塗りでリップもチークも自在に使える「リップマッドポット」を、2025年2月25日より、ロフト、プラザにて先行発売*する。*一部店舗を除く。発売日はメーカー出荷日であり、購入可能日は各店舗により異なる。■看板商品“泥リップ”がポットになって新登場“泥リップ”から、ポットタイプのアイテム「リップマッドポット」がぷにぷにシリコンブラシ付きで登場。泥の