日本野球機構（NPB）は27日、オンラインカジノ利用に関しての12球団からの報告を発表。26日時点で、所属選手及び監督・コーチ、スタッフなど球団関係者からオンラインカジノの利用を申告したのは「計7球団、計14人」と明かされました。上記はいずれも刑法の単純賭博罪の公訴時効（3年）にかからない「2022年2月以降」の案件とのこと。公訴時効が過ぎた自主申告は、公表の対象としていないものの、必要に応じて調査するとされました