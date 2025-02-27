コスメブランド「Laka」が、「フルーティーグラムティント」の新色2色を『Qoo10メガ割*』にて先行発売。なお、2025年4月以降には、全国のバラエティショップにて順次発売予定となっている。*年4回開催しているQoo10のセール■新色2色「フルーティ―グラムティント」は、⾼保湿・⾼⽔分フォーミュラで唇に⻑時間うるおいと透明感のあるツヤを与えるグロウティント。今回新たに発売する『#124 マロ』『#125