子育て中の家族を応援しようと親子向けのコンサート活動をしているグループが２７日、壬生町の社会福祉協議会に食料品を寄贈しました。 壬生町の社会福祉協議会に食料品を寄贈したのは、全国の幼稚園や小学校などでコンサートを行っている「歌う海賊団ッ！」です。 船長のキャプテン☆うっちゃることウチダトモヒロさんらが、社協が入る施設を訪れ海賊団の活動に賛同するファンや企業から提供されたコメ３０キ