おやつカンパニーは、魚のすり身をたっぷりと練り込んだ「オヤツチンミ」の新定番フレーバーとして「オヤツチンミ（タラチャンジャ味）」を、2月24日から発売した。ベビースターラーメンの製法を応用した新感覚おつまみ「オヤツチンミ」は、揚げ物のおつまみが抱える“手が汚れる”という不満点に着目して誕生した。1959年の発売から65周年を迎えたベビースターラーメンは、麺の生地に様々な素材を練り込んで味付けすることで油で