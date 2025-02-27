生活雑貨メーカー マーナは、「ランドリーバスケット」を2月25日から発売した。今回の「ランドリーバスケット」は、使い心地と空間に調和する佇まいにこだわった。細かい縦長のスリットにすることで、湿気や臭いこもりを防ぐ通気性と、中身が見えにくい目隠し効果を両立。持ち手は手当たりが良く、指がかかりやすい形状で、洗濯後の衣類をたくさん入れて運んでも手に負担がかかりにくい設計となっている。「ランドリーバスケット」