「おっきくなっちゃった！えびとチーズのグラタン」マルハニチロは、冷凍食品「おっきくなっちゃった！えびとチーズのグラタン」を2月26日から、公式オンラインショップ「マルハニチロダイレクト」で、数量限定発売した。「カップの底に文字が書いてあったら、子どもが楽しく残さず食べられるのでは」という、母親の声をもとに生まれた「くまちゃん占い」シリーズは、昨年で発売から25周年を迎えた。今回、お弁当品として長く愛さ