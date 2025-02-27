フジパンは、八天堂監修の「カスタード＆ホイップドーナツ」、「スナックサンド カスタード＆ホイップ」を3月1日から発売する。八天堂は「冷やして食べるくりーむパン」をはじめ、数々のスイーツパンを生み出している食品メーカー。今回は、フジパンの新商品2品で監修が実現した。八天堂の代名詞である「やさしいくちどけのカスタード」を再現し、なめらかなカスタードがくせになる「ドーナツ」と「スナックサンド」として商品化し