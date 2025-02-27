月桂冠は、お米が生み出す、果実のような日本酒「果月」（かげつ）シリーズの中味・パッケージをともにリニューアルし、「果月 純米」「果月 生詰」として発売する（3月17日から、全国で販売）。今回のリニューアルでは、「果月」の大きな特長である甘くジューシーなテイストはそのままに、甘味・酸味・旨味のバランスを整えることで、より日本酒らしい香味を実現した。パッケージは、日本酒らしさと新しさを両立したデザインに刷