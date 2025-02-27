小田急レストランシステムは、箱根そば本陣店を3月20日をもって閉店する。新宿駅西口地区開発計画の進捗に伴うもの。1985年7月オープンから39年にわたって小田急新宿駅近コンコースにて営業してきた。最終営業日の3月20日は、午後3時閉店（ラストオーダーは午後2時45分）となる。