UCC上島珈琲（以下、UCC）は、コーヒー豆本来の特徴を引き出した「最高の一杯」を、いつでもボタンひとつで味わえるカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」から、2023年9月に発売したフラグシップモデル「DRIP POD YOUBI（ドリップポッド ヨウビ）」がレンタルできるサービスの提供を2月20日に開始した。ドリップポッドはこれまで、ドリップポッドのカプセル式コーヒーマシンを利用したいユーザーに対し、利用ハー