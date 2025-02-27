２月26日に開催されたJ１第３節で、横浜F・マリノスと横浜FCが前者の本拠地・日産スタジアムで対戦。最後までゴールが生まれず、横浜ダービーは９回目にして、初めてスコアレスドローで終わった。水曜日のこの日、現地で観戦したのは１万7115人。舞台は７万人超を収容する日本最大級のスタジアムなだけに、ホームサポーターでびっしり埋まったゴール裏を除き、空席が目立った。試合内容とともに、客入りも寂しいものとなり、個