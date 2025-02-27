国は、中学校の部活動について、地域のスポーツ団体などに依頼する地域移行を進めていて、石川県内では小松市やかほく市などがモデル校を定めて課題の洗い出しを進めています。金沢市も27日、2回目の検討協議会を開き、地域移行の課題について委員らが意見を交わしました。公立学校の部活動については、少子化や教員の働き方改革を受けて、地域全体での連携が求められています。2024年度、金沢市では部活動の地域移行を見据えたモ