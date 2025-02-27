ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「こってり中華」と題した中華メニュー7種類を、2月25日から全国のファミリーマート約1万6200店で発売した。昨年2月に好評をS多「こってり中華」フェアを、今年も実施する。「鶏白湯」をベースに、濃厚な味わいにこだわった中華メニュー7種類で、どの商品にも鶏白湯スープを使うことで、こってり感と旨みを同時に味わ