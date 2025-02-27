去年３月、出産したばかりの赤ちゃんの遺体を崖から投げ捨てたとして死体遺棄の罪に問われている女の裁判がきょう行われ、山形地方裁判所は女に懲役１０か月、執行猶予３年の有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】赤ちゃんを崖の上から遺棄した女に有罪判決裁判官は「完全責任能力はあった」が「一定の酌むべき余地はある」（山形） 判決を受けたのは、上田綾乃被告（３８）です。 判決によりますと上田被告は去年３月、