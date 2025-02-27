人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年2月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）おしゃれな映画をチェックしてみて。生き方のヒントが見つかるかも。 11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）家でのんびり過ごすと充実しそう。趣味に没頭するのも◎。 10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）年上