奄美大島の龍郷町のスーパーで調理された弁当を食べた30人が下痢や嘔吐などの症状を訴え、一部からノロウイルスが検出されました。保健所は食中毒と断定し店に対し27日から3日間の営業停止命令を出しました。来月1日まで営業停止の行政処分を受けたのは、龍郷町の「島の贈物 まーさん市場」です。県によりますと店が今月16日に調理した弁当を食べた10代から50代の男女30人が下痢や嘔吐などの症状を訴え、そ