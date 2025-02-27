「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」の撮影エピソードを語るナムグン・ミン 3月5日(水)より女性チャンネル♪LaLaTVにて「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」が放送される。本作は激動の時代に翻弄される運命の愛を壮大なスケールで描いた感動の歴史ロマンスで、第６０回百想芸術大賞で栄えある作品賞を受賞し、ナムグン・ミンが同大賞の男性最優秀演技賞と２０２３ＭＢＣ演技大賞を受賞するなど、数々の快挙を達成。運命の人と