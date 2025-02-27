来日中のポーランドのラドスワフ・シコルスキ外相は２７日、東京都内の日本記者クラブで記者会見した。ロシアに接近する米国のトランプ政権について「疲弊したロシアに救いの手を差し伸べているように見える」と非難した。欧州の安全保障は欧州で支えるべきだとしつつも「（米国とは）必要な時に支え合わなければいけない」と述べた。停戦後のウクライナに欧州有志国が平和維持部隊を派遣する構想に、ポーランドは派兵しない方