4億5千万円を売り上げていたとみられる東京・上野の賭けマージャン店が摘発されました。賭け麻雀店「麻雀Jewel上野店」責任者の米沢拓磨容疑者ら男女5人は台東区上野のビルの一室に店を開き、客に賭けマージャンをさせた疑いがもたれています。また賭けマージャンをしていた客の男女11人も現行犯逮捕されました。この店では客がチップを購入し賭けマージャンをした後、最後に換金するシステムで、2023年12月以降、毎日営業し、手数