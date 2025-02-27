フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）とフジテレビが２７日、それぞれ定例の取締役会を開き、終了後に金光修ＨＤ社長と、清水賢治フジテレビ社長が会見を開いた。フジテレビを巡っては、昨年末から元タレント・中居正広氏の女性トラブルに端を発した一連の問題を受けて、スポンサーが離れ、ＣＭの差し替えも相次いでいる。先月１７日に行われたフジの会見後、公共広告機構（ＡＣ）の広告に差し替えた企業数について、営