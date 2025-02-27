アクセルをふかし、猛スピードで画面右下から現れた1台のバイク。防犯カメラがとらえていたのは、26日、埼玉・久喜市などで発生した4件のひったくり事件に関与しているとみられるバイクだった。ひったくり事件4件が立て続けに…事件が立て続けに起きたのは、久喜市の路上、午後7時55分ごろのことだった。バイクに乗った2人組は、自転車で帰宅途中だった40代女性に近づき、追い抜きざまに自転車の後ろかごに入れていた現金8万円が入