この冬いちばん注目のドラマ、日曜劇場『御上先生』からWATWINGの八村倫太郎さんが登場。今回は、10の質問に答えてもらい、八村さんをフカボリしました♡ 好きな食べ物、チャームポイント、イケメンなところなど八村さんの魅力が詰まったインタビューをお見逃しなく！八村倫太郎スエット 6,590円／ZARA（ザラ）カットソー 4,410円／HOLY IN CODE（SPES PRESS） スカーフ 1,429円／ダブルシー Question 自分の長所と短所