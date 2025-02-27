2025年はどのような年になるのでしょうか。2024年は、政治の動きが注目された1年であったように思います。特に、103万円の壁を巡る税制改正や106万円の壁撤廃、iDeCo改悪といった話題は、多くの方が関心を寄せたのではないでしょうか。 そこで今回は、「人は環境のなかで生きている」という点に着目し、2025年という節目の年に当たる今、私たちは何を考える必要があるのか、考えていきます。 私たちを取り巻く社会環