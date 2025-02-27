韓国映画のタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。「7번방의 선물（チルボンバンエ ソンムル）」を訳すと？日韓で大ヒットした韓国映画「7번방의 선물（チルボンバンエ ソンムル）」を知っていますか？題名に「7」という数字がついているのがヒントです。いったい、「7번방의 선물（チルボンバンエ ソンムル）」