【モデルプレス＝2025/02/27】フジ・メディア・ホールディングスは2月27日、定例の取締役会を実施。終了後、株式会社フジテレビジョンの清水賢治社長が記者会見に出席し、放送収入について言及した。【写真】深夜2時半まで続いたフジ会見 怒号飛び交う◆フジ、放送収入前年比約90％減同社の営業局担当者は、1月17日の1回目のフジテレビの会見以降、CMの差し替えをした企業は311社だと発表。2月現在、CMスポンサー契約を結んでいる