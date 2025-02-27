最高級ルーミーの気になる仕様とはトヨタ「ルーミー」は、「動ける広い部屋」をコンセプトに開発された、新しいタイプのコンパクトトールワゴンです。2016年11月の初代デビュー以来、ファミリー層を中心に支持を集めています。ルーミーは、ダイハツがOEM供給を行い、トヨタブランドとして販売され、ダイハツでは同じモデルが「トール」という名称で展開されています。なんと250万円超えの豪華なトヨタ「ルーミー」とは？