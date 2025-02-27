「カスババ」とは何か？ 「カスのような場所（バ）、“カスバ”の複数形で、鷹野隆大さん自身の造語」だと学芸員の遠藤みゆきさんは話す。生きのびるために瑣末で退屈な日常から目を背けない。「日常で目にするカオスな都市空間にあえてカメラを向ける人は少ないと思います。それを鷹野さんは自分に課した。苦痛でならなかったそうですが、撮り続けるうちにこの写真の集積が『自画像のようなものではないか』と気づいたのです」た