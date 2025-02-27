ＮＰＢは２７日、オンラインカジノをめぐる問題で、オリックス・山岡泰輔投手以外にも７球団計１４人が利用していたことを自己申告したと発表した（７球団にはオリックスも含む）。ＮＰＢによると、いずれも刑法の単純賭博罪の公訴時効（３年）にかからない２０２２年２月以降の案件だという。ＮＰＢは「各球団において、申告内容を精査・確認した上で、適切に対応してまいります」とした。オンラインカジノを巡っては、山岡が