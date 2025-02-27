27日、福岡市城南区のマンションから出火し、住人の男女3人が軽いケガをしました。27日午後3時半ごろ、福岡市城南区樋井川にある6階建てマンションの5階の一室で「キッチンから火が出ている」と住人の女性から119番通報がありました。消防車22台が出て消火にあたり、火は2時間半後に消し止められました。■近くに住む人「煙がすごかった。結構強い臭いがしました。」出火当時、部屋には家族5人がいましたが、70代の夫と60代の妻、3